المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة التزوير والنصب علي المواطنين بروض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التزوير والنصب علي المواطنين مقابل المال بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وكان قسم شرطة روض الفرج، تلقي بلاغا من مواطن يفيد بقيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير اعلام وراثة،وشهادة وفاه لأحد الأشخاص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبأعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وعُثر بحوزتهما على عدد من الأختام المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

