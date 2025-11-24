الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

3 اتهامات خطيرة وجهتها النيابة للمتهمين بهتك عرض أطفال مدرسة السلام

وجهت  نيابة شرق القاهرة الكلية 3 اتهامات للعاملين الثلاثة المتهمين بهتك عرض عدد من الأطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام.

وتشمل هذه الاتهامات: الخطف المقترن بجريمة هتك العرض، حيازة أدوات وسلاح تستخدم في تهديد الصغار، الاعتداء على أطفال داخل مؤسسة تعليمية.


ووجه أهالي الضحايا اتهاما للمقبوض عليهم بهتك عرض أطفالهم وأخذهم إلى مكان بعيد لتنفيذ جريمتهم، مشيرين إلى أن أبناءهم أخبروهم بتفاصيل ما حدث وأن الجناة كانوا يأخذونهم إلى مخزن مظلم وبعيد ثم يفعلون بهم أفعالا مشينة.

فيما أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات مشيرين إلى أنهم يتعاملون مع الأطفال بشكل سوي.
وتبين من معاينة مسرح الجريمة وجود أبواب حديدية لمخزن خردوات بالمكان، فضلا عن كونه في مكان بعيد عن المدرسة بعض الشيء.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الضحايا وأكدوا أن المتهمين كانوا يستدرجونهم إلى غرفة تستخدم كمخزن ملاصقة لغرفة السائقين، ثم يعتدون عليهم ويهددونهم بأدوات حادة "سكين" لمنعهم من الإبلاغ عن أفعالهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أولياء أمور عدد من الأطفال يتهمون بعض العاملين بمدرسة خاصة بالتحرش بأبنائهم.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

