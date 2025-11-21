الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سنغافورة تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة

المستوطنين اليهود،
المستوطنين اليهود، فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية، في بيان اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات مالية وحظر دخول على 4 إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف متطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 

سنغافورة تفرض عقوبات ضد 4 إسرائيليين
 

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية، في بيان  اليوم، إن هذه الأفعال غير قانونية وتقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن توسعها يجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

وشددت سنغافورة على رفضها لأي محاولات أحادية لتغيير الحقائق على الأرض، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى كبح أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سنغافورة الضفة الغربية المستوطنات الحكومة الإسرائيلية

مواد متعلقة

إسرائيل تنفذ مخططا إستيطانيا جديدا بحي "واد الحمص" في القدس

رويترز: الحرس الثوري الإيراني أجبر ناقلة نفط على تغيير مسارها من سنغافورة إلى طهران

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

غدا، ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads