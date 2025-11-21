سنغافورة تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية، في بيان اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات مالية وحظر دخول على 4 إسرائيليين لتورطهم في أعمال عنف متطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية السنغافورية، في بيان اليوم، إن هذه الأفعال غير قانونية وتقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن توسعها يجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

وشددت سنغافورة على رفضها لأي محاولات أحادية لتغيير الحقائق على الأرض، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى كبح أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ومحاسبة المسؤولين عنها.

