إسرائيل تنفذ مخططا إستيطانيا جديدا بحي "واد الحمص" في القدس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية وزعت على سكان فلسطينيين 40 إخطارًا بالهدم ووقف البناء في حي "واد الحمص" جنوب شرقي القدس.

وأكدت محافظة القدس، في بيان لها، أن إسرائيل وزعت هذه الإخطارات خلال يومين فقط ما يشكل تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم".

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية سلّمت، الأربعاء، 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الفصل العنصري، رغم أنها واقعة ضمن مناطق مصنّفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية، كما وزّعت الخميس 4 إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى 6 إخطارات بوقف العمل داخل مناطق (ج).

وأكدت المحافظة أن "هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة إسرائيل على المساحات الحيوية في (واد الحمص)، الذي تبلغ مساحته 4,500 دونم، استولت إسرائيل منها على 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة لها.

وشددت محافظة القدس، في البيان، على أن "سياسة الهدم التي تمارسها إسرائيل ضد المقدسيين ليست إجراءات فردية، بل هي جزء من مخطط استيطاني ممنهج".

وأعربت عن قلقها إزاء "استمرار الحكومة الإسرائيلية في تكثيف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي يُمارَس بشكل يومي ومتصاعد".

