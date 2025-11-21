الجمعة 21 نوفمبر 2025
أخبار مصر

أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة

ميناء الدخيلة
ميناء الدخيلة
نشرت وزارة النقل أحدث  تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا  وظهير خلفى 300 ألف م2.

 

أهم المعلومات عن المشروع:

1-    يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 7-6 ملايين طن سنويا.
2-    الطلب المتزايد على التخزين.
3-    ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.
4-    يتكون المشروع من رصيف بطول 1150 متر.

5-    عمق المشروع يصل إلى 16 متر.

6-    مساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

7-    سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر.

8-    تم البدء فيه فى شهر يناير 2022.
9- من المخطط  أن يتم الانتهاء من المشروع فى الربع الأخير من العام الجارى.

 

