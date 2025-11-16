الأحد 16 نوفمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمرور 90 دقيقة من بدء  تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59%  عند مستوى 40580 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35%  عند مستوى 50235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35%  عند مستوى 18403 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.72%  عند مستوى 4430 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68%  عند مستوى 12230 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 16278 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13%  عند مستوى 4270 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية، بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

 وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

الجريدة الرسمية