فلورنس بيو مرشحة لتجسيد شخصية رابونزيل في النسخة الحية للفيلم

فلورنس بيو، أكدت تقارير صحفية، أن شركة ديزني، ترغب في أن تجسد الممثلة الشابة، فلورنس بيو، شخصية "رابونزيل"، في النسخة الحية من فيلمها الجديد Tangled.

وكانت شركة ديزني أعلنت عن تحويل الفيلم الكارتوني الشهير رابونزيل، لفيلم واقعي، فيما يجري الآن الإعداد للفيلم وترشيح الأبطال.

صناع فيلم OPPENHEIMER يمدحون فلورنس بيو

مدح صناع فيلم القنبلة الذرية الممثلة الشابة فلورنس بيو، مؤكدين أنها أذهلت جميع زملائها أثناء تصوير مشاهد فيلم Oppenheimer .

Advertisements

وقال المخرج كريستوفر نولان إن العمل مع النجمة "فلورنس بيو"، كان مذهلًا، وأنه اكتشف أنها محترفة جدًا، وموهوبة للغاية، فيما رشحها الممثل الشهير مات ديمون، لقيادة الجيل القادم من ممثلين هوليوود.

العرض العالمي لفيلم OPPENHEIMER

وأقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية “لندن” العرض العالمي الثاني لفيلم القنبلة الذرية OPPENHEIMER للمخرج كريستوفر نولان، وذلك بعد يوم من العرض الأول في لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور أبطال العمل وعدد من نجوم هوليوود.

واستبدل مخرج ومنتج العمل كريستوفر نولان، السجادة الحمراء الشهيرة بالعروض الخاصة، لسجادة سوداء، لتتماشى مع القصة الكارثية التي يتناولها الفيلم، وهي القنبلة الذرية.

فيلم Oppenheimer

وينتمي فيلم Oppenheimer لنوعية أفلام السيرة الذاتية، ويرصد حياة عالم الفيزياء النظرية، ومخترع القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية جي روبرت أوبنهايمر، وهو من إخراج كريستوفر نولان، ومن بطولة الممثل الشهير كيليان مورفي.

وعرض فيلم Oppenheimer في صالات السينما بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٣، ويضم الفيلم عددًا من نجوم هوليوود، أبرزهم الممثل مات ديمون، وفلورنس بوج، والممثل المصري العالمي رامي مالك، وإميلي بلانت، جاري أولدمان، ودين ديهان، وكينيث براناج، ماثيو مودين، كيسي أفليك، ألدن إرينريتش، جيسون كلارك.

روبرت داوني جونير وفيلم Oppenheimer

وكشف الممثل روبرت داوني جونيور، في تصريحات صحفية، أنه شعر بقلق كبير، من تأثير وجوده لمدة عقد من الزمن في أفلام عالم مارفل السينمائي، على مهاراته التمثيلية أثناء تصوير فيلمه الجديد "أوبنهايمر Oppenheimer".

وأوضح الممثل الشهير، أنه مشاركته في فيلم ضخم وهام، مثل Oppenheimer، أعاد له الثقة بقدراته التمثيلية، ونزع إحساس الخوف والقلق من داخله.