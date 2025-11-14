وليد رجب: توطين الصناعات الطبية بمصر ضرورة إستراتيجية

18 حجم الخط

أكد المهندس وليد رجب، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية التوسع في توطين الصناعات الطبية خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية التي تدعم منظومة الرعاية الصحية وتوفر بدائل محلية عالية الجودة تقلل من فاتورة الاستيراد.

وقال رجب: إن الصناعة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قدراتها التقنية، موضحًا أن العديد من المنتجات والمكونات التي كانت تُستورد بشكل كامل أصبحت تُصنّع محليًا بجودة تضاهي المنتجات العالمية، مشيرًا إلى أن نسب التصنيع المحلي في قطاع الأجهزة والغازات والمستلزمات الطبية سجلت طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لتنامي الخبرات المحلية وزيادة الاستثمار في خطوط الإنتاج.

وشدد عضو غرفة الصناعات الهندسية خلال مشاركته في المعرض والمؤتمر العالمي للسكان والصحة على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون بشكل عملي سيسهم في إحداث نقلة نوعية للصناعة الوطنية، ويحفّز الشركات على مضاعفة استثماراتها وتوطين مكونات جديدة بدلًا من استيرادها.

وأوضح رجب أن دعم الدولة للصناعة بات واضحًا من خلال التوسع في المبادرات والقرارات الداعمة للقطاع الإنتاجي، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة معالجة بعض التحديات الإدارية والفنية التي تواجه المصنعين، وعلى رأسها تسهيل إجراءات اعتماد المنتجات المحلية وإزالة العقبات التي تعرقل دخول المصانع الجادة إلى المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في قدرات الشركات المصرية العاملة في القطاع الهندسي والطبي، مما يؤهلها ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل للمنافسة القوية في الأسواق الإقليمية والأفريقية، خاصة في ظل جودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية مقارنة بالبدائل المستوردة.

واكد رجب أن الصناعة الوطنية أصبحت شريكًا رئيسيًا في تعزيز الأمن الصحي للدولة، وأن تعزيز التصنيع المحلي يمثل الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير.

