مواصفات سيارات جيب Compass التي تدخل حيز الانتاج

أعلنت جيب عن دخول سيارتها Compass، الجيل الثالث من الـ SUV العالمية مراحل الانتاج داخل مصانعها، بعد نجاح الموديلات السابقه في أوروبا والعالم، حيث تجاوزت مبيعاتها العالمية 2.5 مليون سيارة.

منح العملاء إمكانية اختيار التقنية الأنسب لاحتياجاتهم

ويرتكز الطراز الجديد على منصة STLA Medium المتطورة، التي تجمع بين القدرات الفائقة المعهودة من جيب، والتصميم الأيقوني، والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب حرية الاختيار الكاملة في أنظمة الدفع، ما يمنح العملاء إمكانية اختيار التقنية الأنسب لاحتياجاتهم، من المحركات الهجينة الفعالة إلى الدفع الكهربائي الكامل.



تم تصميم وهندسة Compass الجديدة لتتفوق في جميع البيئات – من شوارع المدينة والطرق السريعة إلى الرحلات اليومية والمغامرات الخارجية. تجمع السيارة بين الطابع العصري المفعم بالأناقة والتصميم المميز لجيب، مع رحابة داخلية استثنائية بفضل كفاءة التصميم.

وتمنح العملاء خيارات متعددة تشمل محرك e-Hybrid بقوة 145 حصانًا، ونسخة هجينة قابلة للشحن بقوة 195 حصانًا، وصولًا إلى النسخ الكهربائية بالكامل التي توفر حتى 375 حصانًا ونظام دفع رباعي ومدى قيادة يصل إلى 650 كيلومترًا.



تجسد هذه التوليفة الواسعة من الخيارات فلسفة جيب الجوهرية: حرية التنقل في كل رحلة. وقد تم تحسين الديناميكا الهوائية لتصل إلى معامل سحب يبلغ 0.29، مما يعزز الكفاءة دون المساس بالرحابة أو العملية. كما تعزز أنظمة Selec-Terrain وأنظمة الحماية المحيطية بزاوية 360 درجة، وأجهزة الاستشعار الذكية، مستويات الأمان والأداء على الطرق الوعرة، مع الحفاظ على الراحة الفائقة التي تجعل من Compass الجديدة سيارة عملية بامتياز دون أن تفقد طابعها المغامر.



ومن الناحية التقنية، تواصل السيارة الجديدة تقديم القدرات المعروفة عن جيب. إذ توفر ارتفاعًا عن الأرض يزيد على 200 ملم، وزوايا اقتراب ومغادرة محسّنة، وقدرة على الخوض في المياه حتى عمق 480 ملم، ما يمنح السائق ثقة كاملة على جميع التضاريس.

يتم الإنتاج في مصنع ستيلانتس بمدينة ميلفي، الذي يتمتع بتاريخ راسخ مع علامة جيب. ففي عام 2014 أصبح أول موقع لتصنيع سيارات جيب خارج أمريكا الشمالية، حيث بدأ بإنتاج طراز Renegade ثم Compass لاحقًا، بما في ذلك النسخ الرائدة بنظام الدفع الهجين القابل للشحن 4xe. ومنذ ذلك الحين، خرج من خطوط إنتاج المصنع أكثر من 2.3 مليون سيارة تحمل شعار جيب.



في ميلفي، تشكل الحرية جوهر فلسفة العمل. فخط التجميع الفائق المرونة يمكنه التكيف الفوري مع متطلبات السوق، وضبط مزيج الإنتاج ليتحول إلى إنتاج كهربائي بالكامل (BEV) عند الحاجة، مما يعكس مفهوم حرية الإنتاج التي تواكب تطور تفضيلات العملاء وتنوع احتياجاتهم.



يمتد مجمع ستيلانتس ميلفي على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم أكثر من 4600 موظف بمتوسط خبرة يتجاوز 20 عامًا. ويُعد من أكثر المصانع تطورًا ومرونة في أوروبا بفضل تكامله الكامل في جميع مراحل الإنتاج – من التشكيل إلى الطلاء، والبلاستيك، والتجميع، وإنتاج البطاريات. وتتكامل الأتمتة المتقدمة مع الخبرة البشرية لضمان أعلى معايير الجودة، فيما تواصل المنشأة تطبيق مبادرات مبتكرة في مجال الاستدامة مثل توليد الطاقة المتجددة واعتماد عمليات طلاء صديقة للبيئة، مما يعزز دورها كمركز استراتيجي في خارطة إزالة الكربون لدى ستيلانتس.



كما يُستخدم المصنع كميدان اختبار لتقنيات صناعية متطورة سيتم تطبيقها قريبًا في منشآت ستيلانتس الأخرى، مثل أنظمة الليزر الدقيقة التي تضمن دقة مطلقة في محاذاة هيكل السيارة، وكاميرات إلكترونية عالية الدقة تراقب ملفات الأبواب أثناء الإنتاج. ويُعتمد أيضًا على أساليب تصنيع صديقة للبيئة مثل تقنية الطلاء بأربع طبقات 4-Wet المبتكرة التي تُلغي إحدى طبقات الطلاء لتقليل الأثر البيئي.



وتلتزم المنشأة نهج الاستدامة على كافة المستويات، إذ تم بالفعل تركيب مضخات حرارية عالية الكفاءة في غرف الطلاء مع خطط لتوسيع استخدامها في مناطق أخرى. كما يعزز المصنع قدرته على إنتاج الطاقة ذاتيًا عبر الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ونظام لإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية المحلية، بهدف الوصول إلى قدرة توليد تصل إلى 54 ميجاوات من الطاقة المتجددة - أي ما يعادل 70% من احتياجات المصنع الإجمالية – بحلول نهاية عام 2030.

سيتوافر الجيل الجديد من Compass في أكثر من 60 دولة حول العالم تشمل أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، ما يجعله أحد أكثر الطرازات انتشارًا في مجموعة سيارات جيب العالمية. ومع انطلاق الإنتاج رسميًا، تبدأ جيب فصلًا جديدًا في مسيرتها الأوروبية؛ إذ تم تصميم وتطوير وتصنيع Compass الجديدة في إيطاليا لتضع معايير جديدة في فئة سيارات الـ C-SUV على مستوى العالم، مقدمةً للعملاء مزيجًا لا يُضاهى من التنوع والقدرات والابتكار.

