وضع نجمة "تشادويك بوسمان" في ممشى هوليوود الأسبوع المقبل

ذكر عدد من التقارير الصحفية، أن نجمة الممثل الراحل “تشادويك بوسمان”، في ممشى هوليوود الشهير، سيتم وضعها خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد سنتين من الإعلان رسميا عن تكريم “تشادويك”، بنجمة في ممشى هوليوود خلال عام ٢٠٢٣، وذلك تقديرا له على ما قدمه لصناعة السينما الأمريكية.

ترشح تشادويك بوسمان للجولدن جلوب بعد وفاته

في سياق متصل، ترشح تشادويك بوسمان، للفوز بجائزة الـ"جولدن جلوب" في نسختها الـ78، وذلك بعد وفاته نتيجه صراع مع مرض السرطان عن عُمر يناهز الـ43 عامًا، عن دوره في فيلم Ma Rainey’s Black Bottom، الذى تدور قصته في إطار من الدراما والموسيقى، خلال عام 1927 داخل شيكاغو، فيما تتصاعد التوترات بين عازفة البوق الشهيرة ما ريني، وبين الإدارة التي تسعى للتحكم فيها بأي وسيلة، وقصة الفيلم مأخوذة من نص مسرحية August Wilson.

وفاة نجم مارفل تشادويك بوسمان

توفي الممثل تشادويك بوسمان، بطل فيلم مارفل "بلاك بانثر"، في عام ٢٠٢٠، عن 43 عامًا بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، حيث اعلنت حسابات تشادويك بوسمان على تويتر وفيسبوك خبر الوفاة.

وجاء في بيان وفاته"نؤكد بحزن لا يقاس وفاة تشادويك بوسمان.. لقد كان شرف حياته أن أعاد الملك تشالا إلى الحياة في النمر الأسود".

وقالت وكيلته نيكي فيرافانتي لوكالة "أسوشيتد برس" AP: إنه توفي في منزله في منطقة لوس أنجلوس برفقة زوجته وكانت عائلته إلى جانبه.

وأضاف البيان: "بأنه مقاتل حقيقي، حيث ثابر وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحبها الناس كثيرًا.. قام تشادويك بوسمان بتمثيل وتصوير العديد من الأفلام أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي.. لقد كان لشرف حياته المهنية أن أحضر الملك T’Challa إلى الحياة في فيلم Black Panther النمر الأسود، وحظي دوره في الفيلم بشهرة واسعة في عالم مارفل السينمائي".

