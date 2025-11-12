السجن 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالبساتين

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين، وقضت بتخفيف حكم السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 سنة.

وكشف الدفاع أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وكيدية الاتهام وتلفيقه، واستحالة تصور الواقعة كما صورتها الأوراق، خاصة مع وجود سابقة استهداف للمتهم في محضر سابق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

