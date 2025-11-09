الأحد 09 نوفمبر 2025
محافظات

قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بكفر مناقر ببنها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بمركز شباب كفر مناقر، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع توطين الحرف اليدوية كونها أحد أشكال ريادة الأعمال والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور أسامة ندا عميد كليةالفنون التطبيقية، والدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتضمنت القافلة عقد مجموعة من ورش العمل للتوعية الأهالي بمركز شباب كفر مناقر ببعض الحرف اليدوية وأهميتها للفرد والمجتمع وتم عرض بعض نماذج من الحرف اليدوية السهلة والبسيطة للمشاركين، وكيفية صناعتها، وكيفية تسوقيها، والتدريب على عدد من الحرف اليدوية التطريز اليدوي والحلى باستخدام السلك والخرز وصناعة الحقائب والمحافظ الجلدية.

