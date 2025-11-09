الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدينار الاردني
سعر الدينار الاردني
18 حجم الخط

سعر الدينار الأردني، شهد سعر الدينار الأردني استقرارًا أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية في بداية  تعاملات اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الأردني، فيتو 

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 66.59 جنيه للشراء، 66.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الأردني في بنك مصر نحو 66.30 جنيه للشراء،  66.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي المصري نحو 66.22 جنيه للشراء، 66.93 جنيه للبيع

الدينار الأردني العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

الدينار الأردني هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، ويرمز له بالرمز (JOD)، ويصدره البنك المركزي الأردني. ويُعد الدينار من العملات المستقرة نسبيًا في المنطقة العربية، ويحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الإقليمية.

تم إصدار الدينار الأردني رسميًّا عام 1950 ليحل محل الجنيه الفلسطيني، وتم ربطه بسلة عملات في البداية، ثم تم تثبيت سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي لاحقًا، مما ساهم في استقراره النقدي على مدى العقود الماضية.

ويُعتبر الدينار من أقوى العملات العربية، ويُستخدم في جميع التعاملات الرسمية والتجارية داخل الأردن، كما تعتمد عليه العديد من الجاليات الأردنية في تحويلاتهم المالية من الخارج.

سعر الدينار الاردني 
سعر الدينار الأردني، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البني الفاتح.

دينار واحد: باللون الأخضر، يحمل صورة الملك الراحل الحسين بن طلال.

خمسة دنانير: باللون الأزرق الفاتح، وتظهر عليها معالم تاريخية من الأردن.

عشرة دنانير: باللون الأحمر، وتضم صورة الملك عبدالله الأول.

عشرون دينارًا: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الملك عبدالله الثاني.

خمسون دينارًا: باللون الذهبي، وهي أكبر فئة متداولة، وتُظهر معالم حضارية أردنية مميزة.

العملات المعدنية:

توجد بفئات: ½ دينار، و¼ دينار، و100 فلس، و50 فلسًا، و25 فلسًا. وتُصنع من معادن مختلفة مثل النيكل والنحاس والبرونز.

الدينار الأردني في السوق

يُعتبر الدينار الأردني من أكثر العملات استقرارًا في المنطقة العربية، بفضل السياسة النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

كما يحتل مكانة قوية في التعاملات المالية بين الأردن والدول المجاورة، خاصة في مجالات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية.

كما تشهد العملة الأردنية تطورات دورية في تصميمها وعلاماتها الأمنية لضمان الحماية من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الأحد سعر الدينار سعر الدينار الأردني سعر الدينار الاردني في البنك المركزي سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم السبت

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت

سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

الأكثر قراءة

إحداهما بدأت وتستمر ساعات، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضرب طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع يهز عرش الموز والتفاح وارتفاع العنب 8 جنيهات

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

بمشاركة 30 دولة، اليوم انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

أخبار مصر: استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري، بشرى عن أرض الزمالك بأكتوبر، نهائي السوبر المصري، تحذير من مسكنات الصداع

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبن المقرمشة، مقبلات سريعة وشهية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية