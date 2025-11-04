التنمية المحلية: تنفيذ 69 حملة تفتيش وإحالة 249 حالة للتحقيق وإزالة المباني المخالفة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر أكتوبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش أصبح إحدى الأدوات الرقابية المهمة بالوزارة، ويؤدي دورًا محوريًا في تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط والتصدي لأي تقصير في الأداء بالمحليات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع نفذ 69 حملة تفتيش شملت أنواعًا مختلفة من الفحص (مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى) في 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، المنيا، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، وبني سويف وبورسعيد، كما تم فحص 19 شكوى من المواطنين تضمنت مخالفات تتعلق بالبناء على أراضي الدولة، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات.

وأضافت د. منال عوض، أن الجهود الرقابية التي بذلها القطاع أسفرت عن إحالة 249 حالة إلى جهات التحقيق المختصة والشئون القانونية، فضلًا عن متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات ووحدات الإدارة المحلية لضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تضمن التقرير أن فرق التفتيش الميداني نفذت عددًا من الإزالات الفورية للمباني المخالفة بعدة مناطق، من بينها: حي الزيتون وعين شمس بالقاهرة، ومركز ومدينة أوسيم بالجيزة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة في المهد لعقارات مخالفة للتراخيص أو مقامة بدون ترخيص، ومصادرة معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية بتكثيف الرقابة على مواعيد عمل المحال العامة ومتابعة منظومة الإشغالات، قام قطاع التفتيش بإعداد خطة عمل ليلية للمرور بشكل يومي وبصفة دورية علي حى مصر الجديدة وتم رصد عدد من الاشغالات والمحلات غير المرخصة وحالات تغيير الاستخدام، كما تم المرور الليلى على حي شرق مدينة نصر ليلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.