الإثنين 03 نوفمبر 2025
سياسة

الأنبا جوارجيوس يترأس اجتماع كهنة إيبارشية مطاي

كهنة مطاي
كهنة مطاي

اجتمع نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي للأقباط الأرثوذكسية، مع كهنة إيبارشية مطاي، حيث ألقى نيافته كلمة بعنوان «القانون الروحي للكاهن».

عقب الكلمة، دار نقاش حول عدد من الأمور الرعوية والتدابير الخاصة بالخدمة بكنائس بين الأسقف وكهنة إيبارشية مطاي.

الأنبا إيلاريون يدشن أواني المذبح ويرسم شمامسة جددا لكنيسة العذراء

صلى الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجايبي بغرب النوبارية. 

وخلال القداس دشن الأنبا إيلاريون عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل). وذلك للخدمة بها.

وبعد انتهاء القداس الإلهي، شهد نيافته أمسية روحية قدم فيها أبناء الكنيسة مجموعة من الفقرات الروحية المتنوعة.

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جددا للخدمة في إيبارشية البحيرة

وترأس الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بشبراخيت، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا للإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٤٤ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وبعد انتهاء صلاة القداس الإلهي أُقيمت أمسية روحية قدم خلالها أبناء الكنيسة عدة فقرات متنوعة منها كورال التربية الكنسية، وكلمات الترحيب بنيافته.  

