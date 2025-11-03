68 % زيادة في تراخيص سيارات النقل خلال أكتوبر

كشفت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباريّ علي السيارات، إجمالي تراخيص سيارات النقل في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، وبلغ عددها 4943 سيارة بزيادة قدرها 68% عن الشهر السابق من بينها 48 سيارة موديل 2022 و80 سيارة نقل موديل 2023 و129 سيارة موديل 2024 و 671 موديل 2025 و2024 سيارة موديل 2026.



ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباريّ على السيارات، تربعت شيفروليه على القمة فى عدد المركبات العام حيث بلغ عدد السيارات المرخصة نحو 4526 مركبة وفي المركز الثانى نيسان بعد ترخيص نحو 3212 مركبة، وفى المركز الثالث شيرى حيث بلغت عدد السيارات المرخصة نحو 3212 مركبة.

واحتلت هيونداي المركز الرابع بعد ترخيص 2274 مركبة وتليها سيارات إم جي التي جاءت في المركز الخامس بعد ترخيص 2062 مركبة وفي المركز السادس تويوتا بعد ترخيص 1377 وفي المركز السابع كان لصالح سيارات كيا بعد ترخيص 1376 مركبة وفي المركز الثامن مرسيدس 1223 مركبة وفي المركز التاسع جيتور بعد ترخيص 1136 مركبة.

وفي المركز العاشر سيارات سوزوكى بعد ترخيص 967 مركبة وفى مركز الحادى عشر بى واى دى 914 مركبة فى مركز الثانى عشر رينو 856 مركبة فى المركز الثالث عشر سكودا 846 مركبة فى المركز الرابع عشر ساويست 678 مركبة وفى المركز الخامس عشر بايك 657 مركبة.

