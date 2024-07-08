غلق 3 سناتر تعليمية بدون رخصة في الجيزة
قامت محافظة الجيزة بإشراف المهندس عادل النجار بغلق ومصادرة محتويات 3 سناتر تعليمية بمنطقة الكوم الأخضر بحي الهرم لإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة التدريس وعدم استيفاء معايير الأمن والسلامة وإحداث ازعاج للمواطنين على مدار اليوم.
حملات إشغالات
وشن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.
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