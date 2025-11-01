الدقهلية تستعد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

تستعد محافظة الدقهلية للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث العالمي التاريخي على أرض مصر.

كما أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من تجهيز شاشات العرض لنقل فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفي الميادين العامة، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من متابعة الحدث العالمي التاريخي على أرض مصر اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا الحدث التاريخي الأعظم في تاريخ الدولة المصرية والذي يأتي نتيجة جهود القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدقهلية ستكون على موعد مع ليلة وطنية تفيض بالفخر والانتماء، تجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم الخالدة وتاريخهم الممتد عبر العصور.

وأوضح محافظ الدقهلية أن جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تم تجهيزها بشاشات العرض في الميادين والمناطق الحيوية داخل نطاق المحافظة.

أماكن الشاشات في الدقهلية

وتشمل الأماكن التالية:

أولا: شاشات العرض بنطاق مدينة المنصورة وتشمل المناطق التالية:

- شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بميدان رمسيس أمام استاد المنصورة الرياضي.

- شاشة عرض بأبعاد ٣×٦م بشارع الجيش بجوار دار المناسبات بنطاق حي شرق.

- شاشة عرض كبيرة بشارع الجيش بجوار مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة.

- شاشة عرض بأبعاد ٣×٤م أمام قصر الثقافة بنطاق حي شرق.

- شاشة عرض بأبعاد ٣× ٤ م أمام نادي الجزيرة المشاية السفلية بنطاق حي غرب.

شاشات العرض بمراكز ومدن المحافظة وتشمل:

- مركز ومدينة المطرية:- تم تجهيز ميدان الساعة وسط المدينة بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م.

- مركز ومدينة المنزلة:- تم تجهيز ميدان الأنصاري وسط المدينة بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م.

- مركز ومدينة الجمالية:- تم تجهيز ميدان النافورة بجوار الإسعاف بشاشة عرض كبيرة.

- مركز ومدينة منية نصر:- تم تجهيز ميدان المحكمة بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م وميدان مجلس المدينة بشاشتي عرض مقاس ٥٢ بوصة.

- مركز ومدينة ميت سلسيل -:- تم تجهيز ميدان المحطة بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م.

-- مدينة الكردي:- تم تجهيز حديقة سيدي غازي بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م.

- مركز ومدينة دكرنس:- تم تجهيز ميدان المستشفى بشاشة عرض بأبعاد ٣×٤م.

- مدينة محلة الدمنة -:- تم تجهيز ميدان المجلس بشاشة عرض ٥٢ بوصة.

- مركز ومدينة طلخا:- تم تجهيز شارع صلاح سالم أمام مسجد غنام بشاشة عرض.

- مركز ومدينة بلقاس -:- تم تجهيز ميدان مستقبل بشاشة عرض.

- مدينة جمصة:- تم تجهيز ميدان مجلس المدينة (أمون) بشاشة عرض بلاطات.

- مركز ومدينة شربين -:- تم تجهيز ميدان البحر بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م.

- مركز ومدينة نبروه -:- تم تجهيز ميدان الساعة أمام بنك إسكندرية بشاشة عرض.

- مركز ومدينة ميت غمر:- تم تجهيز ميدان بورسعيد بشاشة عرض بأبعاد ٢×٤م وشارع الحرية بشاشة عرض بأبعاد ٢×٣م.

- مركز ومدينة السنبلاوين -:- تم تجهيز ممشى السنبلاوين بـ 3 شاشات

- مركز ومدينة تمي -:- تم تجهيز شاشة عرض بجوار موقف تمي الأمديد.

- مركز ومدينة بني عبيد:- تم تجهيز شاشة عرض بجوار مجلس المدينة.

- مركز ومدينة أجا:- تم تجهيز شارع الجلاء بـ ٢ شاشة عرض.

- مركز ومدينة المنصورة:- تم تجهيز ميدان الشهداء نزلة كوبري الجامعة بشاشة عرض بأبعاد ٣×٤م.

