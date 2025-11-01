السبت 01 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الخارجية الروسية: إجراء اتصالات مكثفة مع المسئولين السوريين لتعزيز التعاون

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أن موسكو تقيم اتصالات مكثفة مع المسئولين السوريين.

وقال فيرشينين لوكالة "تاس": "لدينا اتصالات مكثفة للغاية مع الممثلين السوريين مؤخرا، كما تعلمون، عقدت اللجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي مؤخرا دورة هنا. وهذا حدث مهم".

وشهدت الفترة الأخيرة نشاطا دبلوماسيا بين سوريا وروسيا، حيث عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع محادثات في موسكو في 15 أكتوبر الماضي، تطرقا خلالها إلى عدد من القضايا منها القواعد العسكرية الروسية في سوريا وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعقب اللقاء، أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الجانبين بحثا التعاون في مجالات عدة، منها السياحة والطاقة والنقل والصحة، إضافة إلى مشاريع ثقافية وإنسانية مشتركة.

كما أعرب وزير المالية السوري محمد برنية عن ثقته بتحسن العلاقات بين دمشق وموسكو تدريجيا، مؤكدا أن أمام روسيا فرصا "هائلة" للمشاركة في إعادة إعمار سوريا تشمل جميع القطاعات الاقتصادية.

الخارجية الروسية موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين السوريين

ads