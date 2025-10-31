الجمعة 31 أكتوبر 2025
إحباط هجوم إرهابي محتمل في الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي محتمل في ولاية ميشيجن.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أنه جرى إيقاف عدة أشخاص في الولاية يشتبه في تورطهم في الهجوم المحتمل.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، إلى أن الموقوفين كانوا يخططون لهجوم عنيف في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الهالوين.

إحباط أكبر مخطط لاستهداف معابد يهودية وشخصيات عامة في أمريكا

وأفادت تقارير أمريكية بأن قوات الأمن أحبطت مخططًا لاستهداف معابد يهودية في ألاباما وولايات أخرى، وشخصيات عامة بهجمات مسلحة. 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تفاصيل التحقيقات الأمريكية التي أجراها مكتب التحقيقات مع المشتبه به في تنفيذ ذلك المخطط.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت اعتقال رجل، من ولاية ألاباما، يدعى جيريمي واين، يبلغ 33 عامًا، بزعم تخطيطه لهجمات على معابد يهودية.

واعتقل المذكور وهو من "نيدهام" بولاية ألاباما، بعد أن تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات المحلية تنبيهات بشأن "تهديدات عنف ذات مصداقية".

وجاء توقيف المتهم بعد نشره تهديدات علنية موثقة، بارتكاب العنف، ضد أهداف يهودية محلية، وعُثر بحوزته على أسلحة وحقيبة ذخيرة وسترة واقية من الرصاص، بحسب مصادر أمريكية.

