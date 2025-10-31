احتفالية مجلس الأهلي بعيد ميلاد الخطيب على هامش الانتخابات (صور)

حرصت قائمة محمود الخطيب الاحتفال بعيد ميلاد رئيس النادي الأهلي “الخطيب”، وذلك على هامش الجمعية العمومية التى بدأت صباح اليوم الجمعة، وتستمر عملية التصويت بها حتى السابعة مساء لاختيار المجلس الجديد.

كما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، توافد أعضاء النادي على التقاط الصور مع محمود الخطيب رئيس النادي المرشح على منصب رئيس القلعة الحمراء لولاية ثالثة.

ويشهد مقر الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، أجواء انتخابية نشطة ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، مع انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية والإدارية على الساحة الرياضية المصرية هذا العام.

