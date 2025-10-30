الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة قتل عامل في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين متهمين بقتل عامل بدائرة قسم شرطة الوايلي على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد وقضت بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في يونيو 2023 قتلا عمدا المجني عليه م. ف، دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بسبب خلاف بينهم حول حراسة احد الكافيهات


واضافت التحقيقات ان المتهمين شاهدا المجني عليه مصادفة بالطريق العام حال استقلاله سيارة برفقة أصدقائه، فاعترضا طريقه بسيارتهما قيادة المتهم الأول، وأقبلا عليه بما أحرزاه من أسلحة، حيث تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض كذلك في ذراعه، وصوب إليه المتهم الثاني عيارا من سلاح ناري مستهدفا وجهه لتحقيق قتله، محدثين إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قسم شرطة الوايلي النيابة العامة

مواد متعلقة

النيابة تطلب فحص هاتف المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم

عاطل متهم بقتل أخته وطعن أمه في النزهة: إصرارهما على علاجي السبب

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

أديس أبابا تحتال لمنع وصول المياه لمصر، علام يكشف حقائق صادمة بشأن سدود إثيوبيا

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية