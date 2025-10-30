المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة قتل عامل في الوايلي

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين متهمين بقتل عامل بدائرة قسم شرطة الوايلي على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد وقضت بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في يونيو 2023 قتلا عمدا المجني عليه م. ف، دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بسبب خلاف بينهم حول حراسة احد الكافيهات



واضافت التحقيقات ان المتهمين شاهدا المجني عليه مصادفة بالطريق العام حال استقلاله سيارة برفقة أصدقائه، فاعترضا طريقه بسيارتهما قيادة المتهم الأول، وأقبلا عليه بما أحرزاه من أسلحة، حيث تعدى عليه المتهم الأول بسلاح أبيض كذلك في ذراعه، وصوب إليه المتهم الثاني عيارا من سلاح ناري مستهدفا وجهه لتحقيق قتله، محدثين إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

