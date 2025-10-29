الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل جلسات الاستراتيجيات الانتخابية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

تواصل غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ المصري، وعضوية الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشؤون الانتخابات، عقد جلساتها اليومية المخصصة لمناقشة استراتيجيات الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب في الدوائر الفردية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

وعقدت الغرفة بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة جلسة عمل موسعة خُصصت لعدد من مرشحي الحزب في محافظة القاهرة، شملت دوائر مصر الجديدة ومدينة نصر والمرج ومنشية ناصر والجمالية، حيث جرى اعتماد استراتيجيات التحرك الميداني وخطط الدعاية الانتخابية الخاصة بكل مرشح، بما يتوافق مع طبيعة كل دائرة واحتياجاتها.

انتخابات مجلس النواب 

 

وأكد الأستاذ أحمد خالد ممدوح خلال الجلسة أن الغرفة تعمل على تقديم الدعم الكامل لجميع مرشحي الحزب في مختلف المحافظات، لضمان توحيد الخطاب الانتخابي وتكامل الجهود بين المستويات المركزية والقاعدية للحزب، وفقًا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ورئيس مفوضية الانتخابات.

كما أوضح الدكتور عمرو الهلالي أن هذه الجلسات تهدف إلى وضع خطط دقيقة ومتكاملة لإدارة الحملات الانتخابية ميدانيًا وإعلاميًا، مع توفير أدوات الدعاية الموحدة وضمان التزام المرشحين بالتعليمات القانونية الخاصة بفترة الدعاية الانتخابية.

وتستمر غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر في الأيام المقبلة في متابعة مرشحي المرحلة الأولى من الانتخابات، وتقييم كفاءة الأداء الميداني لحملاتهم، بما يضمن أفضل حضور للحزب ومرشحيه في المشهد الانتخابي.

 

