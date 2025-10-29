بعد غياب، إلهام عبد البديع تعود للشاشة بـ مسلسلين في رمضان 2026

تعود الفنانة إلهام عبد البديع إلى الشاشة من جديد بعد فترة غياب من تقديمها عدد من الأعمال من أبرزها دورها في فيلم أهواك مع تامر حسني.

إلهام عبد البديع تشارك في رمضان 2026

وقالت إلهام عبد البديع في تصريح خاص لـ"فيتو" إنها تستعد للمشاركة في مسلسل السرايا الصفرا والذي من المقرر عرضه في رمضان 2026، كما أنها تجهز لمسلسل آخر يعرض أيضا ضمن المارثون الرمضاني.

وعلقت الفنانة إلهام عبد البديع علي عودتها لزوجها الملحن وليد سامي من جديد بعد انفصالهما مؤخرا.

وقالت الفنانة إلهام عبد البديع في تصريح خاص لـ”فيتو”: رجوعي لوليد كان قرار نابع من قناعتي إن الحب الحقيقي أقوى من أي خلاف أو ظروف. يمكن تمر بين أي اتنين لحظات صعبة، لكن لما يبقى في مودة واحترام وارتباط صادق، بيكون الحب هو الغالب في النهاية. وأنا مؤمنة إن التجارب دي بتخلي العلاقة أقوى وأعمق، وده السبب اللي خلاني أرجع لوليد بكل حب ورضا.

وأكدت إلهام، أنها تعود للجمهور خلال الفترة المقبلة بمشاريع فنية جديدة.

وعادت الفنانة إلهام عبد البديع إلى زوجها الملحن وليد سامي بعد انفصالهما مؤخرًا بعد 4 أشهر من انفصالهما.

ونشرت إلهام مجموعة صور برفقة وليد سامي بعد عودتهما وذلك من خلال إنستجرام وانهالت تعليقات التهنئة.

