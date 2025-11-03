رئيس الإنجيلية: جهود مصر في القضية الفلسطينية تعكس عمق المسئولية الأخلاقية للدولة

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن التعاون القائم بين المؤسسات الدينية والمدنية والتشريعية في مصر يعكس الوجه الحضاري للدولة الحديثة، ويجسد التوازن بين القيم الروحية والمجتمعية والتشريعية في خدمة الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور القس أندريه زكي على رأس وفد من الشركاء الدوليين للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الذين يمثلون عددًا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، وذلك في إطار احتفالات الهيئة بيوبيلها الماسي بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن تقديره العميق للدور الوطني الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان في دعم قيم العدالة والمواطنة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بمسار التنمية الإنسانية الشاملة، التي تضع كرامة المواطن في مقدمة أولوياتها.

كما شدد القس أندريه زكي على أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان في صياغة تشريعات تواكب متطلبات التنمية، وتدعم حقوق الإنسان في بعدها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك تجربة مميزة في تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والدينية لتحقيق الصالح العام.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والإنسانية، وفي مقدمتها الوضع الراهن في قطاع غزة، حيث أشاد الحضور بالدور المصري المحوري في دعم جهود السلام والأمن الإقليمي، مؤكدين أن مصر تواصل أداء رسالتها التاريخية في حماية الأرواح وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن ما تقوم به مصر من جهود إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني يعكس عمق المسؤولية الأخلاقية للدولة المصرية، التي تجمع بين البعد الوطني والإنساني في إدارتها للأزمات الإقليمية.

وفي ختام اللقاء، عبّر القس أندريه زكي عن سعادته بحجم التفاعل الذي لمسه من القيادات البرلمانية المصرية، مؤكدًا أن الحوار البنّاء بين المؤسسات يمثل حجر الأساس لأي نهضة حقيقية، وأن التعاون المستمر بين الهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسات الدولة هو نموذج يحتذى به في دعم قيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأوضح أن احتفال الهيئة بمرور 75 عامًا على تأسيسها هو مناسبة لتجديد الالتزام بمسار العمل التنموي والإنساني في مصر، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دورها في بناء الإنسان، وتعزيز قيم الشراكة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

