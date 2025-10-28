الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي بمصر (فيديو)

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، فيتو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي انعقد على أرض مصر بنجاح كبير، ولأول مرة يُقام داخل دير الأنبا بيشوي، الذي أُنشئ في القرن الرابع الميلادي، بعدما كانت المؤتمرات السابقة تُعقد في الفنادق، وهو ما يعكس عودة للجذور وارتباطًا بالتراث الكنسي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 500 شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم، ناقشوا خلاله مؤتمر كيفية استعادة روح مجمع نيقية الذي عُقد قبل 17 قرنًا، والعمل بروح الوحدة بين الكنائس المختلفة، موضحًا أن رسالة المؤتمر الختامية سيتم إعلانها غدًا.

وأشار البابا تواضروس الثاني، إلى أن المؤتمر كان فرصة لزيارة الأديرة والمناطق الدينية والتاريخية في القاهرة، حيث كوّن المشاركون انطباعًا جديدًا عن مصر كدولة تجمع بين القدم والحداثة، مضيفًا أنه فوجئ بأن نصف الوفد المشارك لم يكن يعلم شيئًا عن الكنيسة القبطية قبل حضور المؤتمر.

وأوضح إن انعقاد مجلس الكنائس العالمي فى مصر، جاء بمناسبة مرور 1700 سنة على انعقاد أول مجمع مسيحي فى العالم كله، وهذا المجمع شارك فيه 518 بطريرك حول العالم بتركيا، مشيرا إلى أن المجمع المسيحي ناقش فى ذلك الوقت مشكلة يهودية مسيحية ظهرت فى إسكندرية وفى هذه المشكلة تم اتخاذ عدد من القرارات، وبناء عليه تم إعداد صيغة قانونية لتحديد الإيمان المسيحي وهذا القانون لكل مسيحي فى العالم".


وأوضح: " المؤتمر الحالي يعتبر هو الدورة السادسة فى 100 عام، وتم عقده 5 مرات وأقيم فى 4 دورات فى أوروبا ومرة فى كندا، ومن هنا تظهر أهمية انعقاد المؤتمر فى القاهرة".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجلس الكنائس العالمي دير الانبا بيشوي

مواد متعلقة

السيسي لـ وفد مجلس الكنائس العالمي: مصر ستظل دومًا أرض السلام.. ملتزمون بصون حرية العبادة والعقيدة وترسيخ قيم التفاهم والتسامح.. والمؤسسات الدينية تدعم مساعي نبذ العنف والكراهية

10 رسائل مهمة من السيسي لـ وفد مجلس الكنائس العالمي

وفد مجلس الكنائس العالمي يشكر السيسي على جهود مصر في الأزمة السودانية

وفد مجلس الكنائس العالمي: نقدر دور مصر في وقف حرب غزة

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

تشمل 162 قيادة، وزيرة التنمية المحلية تعتمد الحركة السنوية للمحليات

رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري

غدا، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2025

تعادل نابولي وليتشي سلبيا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي، ميليسا يضرب جامايكا بلا رحمة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

قانون صيانة الإنسان، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 166 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية