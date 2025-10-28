البابا تواضروس: 100 دولة شاركت في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي بمصر (فيديو)

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي انعقد على أرض مصر بنجاح كبير، ولأول مرة يُقام داخل دير الأنبا بيشوي، الذي أُنشئ في القرن الرابع الميلادي، بعدما كانت المؤتمرات السابقة تُعقد في الفنادق، وهو ما يعكس عودة للجذور وارتباطًا بالتراث الكنسي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 500 شخص من أكثر من 100 دولة حول العالم، ناقشوا خلاله مؤتمر كيفية استعادة روح مجمع نيقية الذي عُقد قبل 17 قرنًا، والعمل بروح الوحدة بين الكنائس المختلفة، موضحًا أن رسالة المؤتمر الختامية سيتم إعلانها غدًا.

وأشار البابا تواضروس الثاني، إلى أن المؤتمر كان فرصة لزيارة الأديرة والمناطق الدينية والتاريخية في القاهرة، حيث كوّن المشاركون انطباعًا جديدًا عن مصر كدولة تجمع بين القدم والحداثة، مضيفًا أنه فوجئ بأن نصف الوفد المشارك لم يكن يعلم شيئًا عن الكنيسة القبطية قبل حضور المؤتمر.

وأوضح إن انعقاد مجلس الكنائس العالمي فى مصر، جاء بمناسبة مرور 1700 سنة على انعقاد أول مجمع مسيحي فى العالم كله، وهذا المجمع شارك فيه 518 بطريرك حول العالم بتركيا، مشيرا إلى أن المجمع المسيحي ناقش فى ذلك الوقت مشكلة يهودية مسيحية ظهرت فى إسكندرية وفى هذه المشكلة تم اتخاذ عدد من القرارات، وبناء عليه تم إعداد صيغة قانونية لتحديد الإيمان المسيحي وهذا القانون لكل مسيحي فى العالم".



وأوضح: " المؤتمر الحالي يعتبر هو الدورة السادسة فى 100 عام، وتم عقده 5 مرات وأقيم فى 4 دورات فى أوروبا ومرة فى كندا، ومن هنا تظهر أهمية انعقاد المؤتمر فى القاهرة".



