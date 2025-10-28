وزارة الثقافة تطلق سلسلة فعاليات احتفاءً بالافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية على مدار شهر نوفمبر، وذلك في إطار الاستعداد للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، وبهدف الاحتفاء بهذا الحدث العالمي البارز، تأتي هذه الفعاليات احتفاءً بالحضارة المصرية ودورها المحوري في تشكيل الهوية الوطنية.

سلسلة فعاليات عن الحضارة المصرية

وتهدف هذه السلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، التي ستُنظم في مختلف محافظات الجمهورية، إلى تسليط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة وأثرها المتجدد في الوجدان المعاصر، مؤكدة على أصالة وعمق التراث المصري الذي يمتد لآلاف السنين.

فعاليات الاحتفاء بالمتحف الكبير

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن هذه الفعاليات سوف تُنفذها قطاعات وهيئات الوزارة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب مشاركة فاعلة من الفنانين والمبدعين المصريين. وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تكامل وطني يعكس الأهمية القصوى لهذا الحدث الثقافي والتاريخي.

و تم التخطيط لهذه الفعاليات لتتضمن عدة محاور رئيسية، منها: تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها على الأجيال المعاصرة، إحياء التراث المصري غير المادي بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، استعراض أثر الحضارة المصرية على الثقافات والفنون العالمية، بالإضافة إلى الترويج بالتوازي لمتاحف وزارة الثقافة الفنية والتاريخية وتشجيع الجمهور على زيارتها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن رؤية وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي بالهوية المصرية، واستعادة روح الانتماء من خلال الثقافة والفن، تزامنًا مع هذا الحدث العالمي الذي يعيد تقديم مصر للعالم كعاصمة حضارية خالدة، ويؤكد على مكانتها التاريخية والثقافية الفريدة.

