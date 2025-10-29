كيف يحاصر قانون البناء الموحد التشويه البصري للمدن المصرية؟

في خطوة حاسمة للحفاظ على الهوية البصرية للمدن المصرية، وترسيخ المظهر الحضاري الذي يليق بقيمتها التاريخية والتراثية، فرض قانون البناء الموحد ضوابط صارمة على الإعلانات واللافتات، لينهي حقبة الفوضى البصرية التي شوهت العديد من المواقع الحيوية.

حماية المباني الأثرية والمحميات الطبيعية

ولم يعد وضع إعلان أو لافتة أمرًا خاضعًا للاجتهاد الفردي، بل بات تحكمه تشريعات دقيقة تهدف إلى حماية الفراغات العمرانية، والمباني الأثرية، والمحميات الطبيعية من أي تجاوز قد يسيء إلى قيمتها الجمالية والتراثية.

ويضع القانون سياجًا منيعًا حول عدة مناطق، يحظر فيها بشكل قاطع أي نشاط إعلاني، فوفقًا للمادة 37، يمنع منعًا باتًا الترخيص بوضع الإعلانات أو اللافتات أو الملصقات في المواقع التالية:

المناطق الأثرية والمحميات: لا يسمح بوضع أي إعلانات على أسوارها أو مبانيها، أو في محيطها العمراني، حفاظًا على أصالتها التاريخية.

المباني ذات القيمة المتميزة: سواء كانت أثرية أو تراثية، يحظر القانون وضع أي إعلانات عليها أو على واجهاتها أو أسوارها، صونًا لمكانتها.

المنشآت والمرافق العامة: تمنع الإعلانات على واجهات المباني الحكومية وأسوارها، وكذلك على محطات ووسائل النقل العام.

الشوارع والميادين الرئيسية: يحظر القانون وضع إعلانات مخالفة للمعايير المقررة في الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، بهدف تنظيم المشهد الحضري.

ضوابط حماية الذوق العام

يتجاوز القانون مرحلة الحظر إلى مرحلة الردع، حيث يفرض عقوبات مشددة على المخالفين وتنص المادة 9 على غرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال المخالفة، ولا تزيد على ثلاثة أمثالها وفي حالة تكرار المخالفة، تتعدد العقوبات ولا يقتصر الأمر على الغرامة، بل يشمل أيضًا الإزالة الفورية للإعلان المخالف وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.

إزالة فورية على نفقة المخالف:

في حال عدم قيام المخالف بالإزالة في المدة المحددة، يحق للجهات المختصة القيام بذلك على نفقته الخاصة، ولا يجوز للمخالف المطالبة بأي تعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالإعلان أثناء الإزالة كما يحق للجهة الإدارية إزالة الإعلان بشكل فوري على نفقة المخالف إذا كان يشكل خطرًا على سلامة المواطنين أو الممتلكات أو حركة المرور.

فرصة أخيرة للتصالح:

لكن القانون يترك نافذة أخيرة لصاحب الشأن، حيث يتيح له استرداد إعلانه خلال شهر من تاريخ الإخطار بالإزالة، بعد سداد نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص. بعد انتهاء هذه المهلة، يحق للجهة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة.

ولا يمثل قانون البناء الموحد مجرد أداة إدارية، بل هو مشروع حضاري شامل يسعى لإعادة تشكيل المشهد البصري للمدن المصرية، من خلال وضع أسس ومعايير واضحة تضمن التناغم بين الطابع المعماري الفريد والتطور العمراني الحديث هو رسالة واضحة لكل من يستهتر بقيمة المظهر الحضاري، بأن القانون سيكون بالمرصاد لكل تشويه أو تجاوز.

