تعرف علي محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء مرحلة التصويت في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولي خلال الفترة المقبلة.

حيث من المقرر إجراء التصويت في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح

وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية المخصصة لمرشحى انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولي، يوم 5 نوفمبر المقبل، علي أن يبدأ الصمت الانتخابي للمرحلة الأولي من الانتخابات 6 نوفمبر.

وشهدت الأيام الأخيرة بدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر الماضى، بعدما تم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من الفصل في الطعون المقدمة على طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب، والتى بدأت وفقا الجدول الزمنى يوم 19 أكتوبر.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، والذي يتضمن عدد كبير من المراحل الخاصة بالتصويت الانتخابي حتى إعلان النتيجة النهائية.

بدأت الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

