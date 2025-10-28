الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

خلال ساعات، محاكمة عاطل قتل ابن زوجته العرفية في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة  اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عاطل لاتهامه بقتل ابن زوجته العرفية بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم قتل الطفل المجني عليه مهران فارس سيد مهران عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات حادة نشبت بينه وبين والدة الطفل، والتي كانت زوجته عرفيا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد خطة للانتقام من زوجته السابقة، حيث اتصل بها هاتفيا وأخبرها بنيّته زيارتها في يوم الواقعة، لإبعاد الشكوك عنه، ثم استدرج أصغر أبنائها، الطفل المجني عليه، عقب انتهاء يومه الدراسي، مستغلا ثقة الأخير به.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم اصطحب الطفل إلى وحدة سكنية غير مكتملة الإنشاء بمنطقة السلام، وهناك قام بالانقضاض عليه وخنقه باستخدام يديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، متعمدا إزهاق روحه.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بالعثور علي جثة طفل داخل شقة سكنية تحت الإنشاء بدائرة القسم، علي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ.

بالفحص تبين العثور علي جثة طفل مختنق، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدته السابق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من والدة المجني عليه لانفصالها عنه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات شمال القاهرة السلام النيابة العامة

