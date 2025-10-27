شارك الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، نيابة عن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية الشريعة والقانون بطنطا.

التقنيات المعاصرة ودورها في بناء المجتمع في ضوء المبادرة الرئاسية “بناء الشخصية المصرية”

والذي جاء تحت عنوان: "التقنيات المعاصرة ودورها في بناء المجتمع في ضوء المبادرة الرئاسية 'بناء الشخصية المصرية رؤية شرعية قانونية"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.



بحضور كوكبة من القيادات الأزهر الشريف، على رأسهم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، ومفتي الديار المصرية السابق، ونائب محافظ الغربية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة.



وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور الشرقاوي إلى الأهمية البالغة لهذا المؤتمر في تحقيق رسالة الأزهر الشريف المتمثلة في بناء المقومات الشخصية للفرد، مؤكدا أن المؤتمر إنما يؤكد عظم المنظومة الأخلاقية وضرورتها في بناء المجتمعات الإنسانية

الدكتور أحمد الشرقاوي: التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع الشريف

كما شدد على أن التقنيات المعاصرة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الشرع الشريف، لضمان استخدامها بما يخدم المجتمع بأكمله، وعلى نحو يحفظ النفس البشرية في عطائها ونمائها ويصون عرضها ومالها ويحمى مصالحها المعتبرة شرعا وقانونا في دنيا الناس.

