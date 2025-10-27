الإثنين 27 أكتوبر 2025
درة تشارك في مهرجان وهران بفيلم "وين صرنا"

تستعد النجمة درة لحضور مهرجان وهران السينمائي، حيث سيعرض فيلمها الوثائقي الطويل "وين صرنا؟" ضمن فقرة خاصة بعنوان "فلسطين للأبد"، بعد أن قامت بإنتاجه وإخراجه شخصيًا، ويأتي هذا العرض ضمن الرحلة العالمية للفيلم، التي شملت مهرجانات القاهرة وبورسعيد في مصر، وقرطاج في تونس، وروتردام في هولندا، إلى جانب عروض في إيطاليا والدنمارك وجاكرتا في إندونيسيا وعنابة في الجزائر.

كما تم اختيار الفيلم للمرحلة النهائية في المنافسة بمهرجان المصري الأمريكي بنيويورك، ليؤكد حضوره العالمي ومكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية التي تعالج قضايا الهوية والانتماء، إلى جانب الأداء المؤثر لدُرّة وإشرافها الفني المباشر.

يحكي فيلم "وين صرنا؟" قصة أسرة فلسطينية ومعاناتها مع الحرب والدمار والنزوح في غزة وصولًا إلى رحلة النجاة في مصر، في معالجة إنسانية مؤثرة تجسّد واقعًا مليئًا بالألم والأمل معًا.

