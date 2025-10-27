خبراء يحذرون من حملات احتيال إلكترونية تستغل شعبية فيلم Demon Slayer الجديد

حذر خبراء أمن المعلومات من حملات احتيال إلكترونية تستغل شعبية فيلم Demon Slayer الجديد حيث أدى عرضه الأول إلى زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال بعد أن استغلّ المجرمون السيبرانيون اهتمام المتابعين بهذا الفيلم، فحاولوا استدراجهم عبر عروض وهمية تتيح المشاهدة المجانية لهذا الفيلم الجديد من نوعية أفلام الرسوم المتحركة اليابانية (Anime).

تحديد المواقع الاحتيالية

واستطاع الخبراء تحديد مواقع احتيالية بلغات عديدة تحاول خداع المستخدمين، مما يدل على سعي المجرمين إلى شن هجمات تستهدف الجمهور العالمي مستغلين الشعبية الكبيرة لهذا الفيلم.

تتم عملية الاحتيال على النحو الآتي: ينشئ المجرمون مواقع إلكترونية زائفة تدّعي أنها تمنح المستخدمين وصولًا مجانيًا إلى الفيلم الجديد، وتزعم أنها توفر دبلجة بلغة المشاهد الأصلية. لكن حينما يحاول زوار الموقع تشغيل الفيديو، يظهر أمامهم مشغل وهمي يطالبهم بالتسجيل لمشاهدة الفيلم، والحصول على «وصول غير محدود» لجميع محتويات المنصة.

خلال عملية التسجيل لمشاهدة الفيلم، يطلب الموقع الاحتيالي من المستخدمين تقديم معلومات شخصية عديدة مثل عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الجوال أحيانًا، ويطلب منهم إنشاء كلمة مرور. كما يطالبهم في مراحل التسجيل اللاحقة بإدخال بياناتهم المصرفية للحصول على «تجربة المشاهدة المجانية»، مما يعرضهم لخطر سرقة بياناتهم المصرفية، لا سيما إذا كانوا يستخدمون كلمة المرور نفسها في حساباتهم الشخصية المتعددة، فيتعرضون لخسائر مالية محتملة.

تجنب الخسائر المالية

قالت أولغا ألتوخوفا، خبيرة تحليل محتوى الويب لدى كاسبرسكي لاحظنا محاولات المجرمين السيبرانيين لاستغلال العروض الأولى للأفلام المنتظرة لدى الجمهور مثل Demon Slayer، فيحاولون خداع الجماهير المعجبة بهذه السلاسل الشهيرة لذلك، ننصح المستخدمين بمشاهدة المحتوى حصرًا عبر المنصات الرسمية، حفاظًا على بياناتهم الشخصية وتجنبًا لأي خسائر مالية قد تنتج عن محاولات الاحتيال.

