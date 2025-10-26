تأجيل انتخابات غرفة الصناعات الكيماوية لعدم اكتمال النصاب القانوني

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات المصرية، للدورة 2025 – 2029، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الكيماوية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية وأشارت اللجنة إلى سيتم تحديد موعد آخر.

وتشهد انتخابات غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية للدورة 2025 – 2029 منافسة قوية بين المرشحين، حيث ضمت القائمة النهائية 16 مرشحًا يتنافسون على مقاعد مجلس الإدارة، في خطوة تهدف إلى تشكيل مجلس جديد يمثل مختلف المنشآت العاملة بالقطاع.

وتنقسم قائمة المرشحين إلى ثلاث فئات رئيسية: المنشآت الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، بما يضمن تمثيلًا شاملًا لمختلف أحجام الشركات.

ويجري تصنيف هذه المنشآت وفقًا لرأسمالها المستثمر في السنة المالية السابقة؛ حيث تقيد المنشآت الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه بجدول المنشآت الصغيرة، فيما يقيد بجدول المتوسطة من يتراوح رأسمالها بين 50 و200 مليون جنيه، بينما تسجل المنشآت الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 200 مليون جنيه.

المنشآت الكبيرة (5 مرشحين/4 مقاعد): شريف الزيات، شريف الجبلي، محمد عادل، لطفي البدراوي، عبد الله حلمي

المنشآت المتوسطة (4 مرشحين/4 مقاعد): خالد أبو المكارم جمال السعودي (المصرية لصناعة الورق)، وليد هلال محمد عامر

المنشآت الصغيرة (7 مرشحين/4 مقاعد): إيهاب السقا، هدى يسي، عبد العزيز الخولي، علي زين العابدين، محمود علم الدين مينا جمال رمضان الشافعي

وسيُستكمل تشكيل مجلس إدارة الغرفة من خلال تعيين 3 أعضاء بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 15 عضوًا، يتم اختيار رئيس الغرفة والوكيل من بينهم بعد اكتمال التشكيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.