محمد عمران يفوز برئاسة لجنة الإعلام بالشيوخ

تشكيل هيئة مكتب لجنة الإعلام بالشيوخ

 أسفرت انتخابات هيئة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز المستشار محمد عمران ( حزب الجبهة) رئيسًا، وكل من النائبين ياسر جلال، أيمن محمد حامد (حزب مستقبل وطن)، بمنصبي وكاله اللجنة، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) أمينًا للسر.

وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، دعا اللجان النوعية بالمجلس، للانعقاد فى مقر كل لجنة لانتخاب هيئات مكاتبها.

جاء ذلك في الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم الأحد، بعد رفع الجلسة الأولى لمنح الأعضاء فرصة لمراجعة اختياراتهم بشأن تشكيل اللجان النوعية في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

