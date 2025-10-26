دريك يدخل التاريخ بـ15 أغنية ماسية

أصبح دريك أول فنان في التاريخ يمتلك 15 أغنية حاصلة على شهادة الماس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُمنح شهادة الماس من قبل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، عند بيع 10 ملايين وحدة مباعة في الولايات المتحدة من الألبومات أو الأغاني المنفردة.

دريك ويونيفرسال يعلقان على رفض القضية

في سياق متصل، أصدر متحدث باسم المغني الكندي دريك بيانًا صحفيا، بشأن قرار المحكمة الصادر اليوم، برفض دعوى التشهير التي رفعها، ضد مجموعة يونيفرسال ميوزيك بسبب أغنية “Not Like Us” للمغني كندريك لامار.

وجاء في البيان المقتضب للمغني دريك: “نعتزم استئناف حكم اليوم، ونتطلع إلى مراجعة محكمة الاستئناف له”.

علي الجانب الأخر، أصدر متحدث باسم يونيفرسال ميوزيك، بيانا جاء فيه: “منذ البداية، كانت هذه الدعوى إهانة لجميع الفنانين وتعبيرهم الإبداعي، وما كان ينبغي أن تُرفع أبدًا.. نحن سعداء بقرار المحكمة برفض الدعوى، ونتطلع إلى مواصلة عملنا بنجاح في الترويج لموسيقى دريك والاستثمار في مسيرته المهنية”.

رفض دعوى دريك ضد مجموعة يونيفرسال ميوزيك

أصدرت القاضية جانيت أ. فارغاس، منذ قليل حكمها، برفض الدعوى القضائية التي رفعها المغني الكندي دريك ، ضد شركة يونيفرسال ميوزيك جروب، بشأن أغنية “Not Like Us” للمغني الأمريكي كيندريك لامار.

تفاصيل مقاضاة دريك ليونيفرسال

كان المغني الكندي، دريك، رفع دعوى قضائية ضد شركة يونيفرسال ميوزيك جروب، بتهمة التشهير، ونشر رواية “كاذبة وخبيثة”، بأنه متحرش بالأطفال، من خلال إصدار وترويج أغنية “Not Like Us” لكندريك لامار، وفقًا لتقارير TMZ.

وزعم دريك في الدعوى القضائية، التي رفعها في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك، أن شركة يونيفرسال ميوزيك، روجت لأغنية كندريك لامار، لتقليل قيمة علامته التجارية، ومنحهم نفوذًا، في مفاوضات العقود المستقبلية.

على الجانب الآخر، أصدرت مجموعة يونيفرسال ميوزيك، بيانًا في أعقاب دعوى التشهير التي رفعها دريك ضدهم، قالوا فيها،"هذه الادعاءات ليست صحيحة فحسب، بل إن فكرة أننا نسعى إلى الإضرار بسمعة أي فنان - ناهيك عن دريك - غير منطقية".

واستطرد البيان: “لقد استثمرنا بشكل كبير في موسيقاه، وعمل موظفونا في جميع أنحاء العالم، بلا كلل لسنوات عديدة لمساعدته على تحقيق نجاح تجاري، ومالي، وشخصي، وتاريخي، وطوال حياته المهنية، استخدم دريك عمدًا وبنجاح شركة يونيفرسال ميوزيك جروب لتوزيع موسيقاه، وشعره للمشاركة في “معارك راب” تقليدية شائنة ذهابًا وإيابًا للتعبير عن مشاعره تجاه الفنانين الآخرين. إنه يسعى الآن إلى استغلال العملية القانونية لإسكات التعبير الإبداعي للفنان، والسعي للحصول على تعويضات من UMG. لتوزيع موسيقى هذا الفنان، لم نشارك في التشهير - ضد أي فرد، وفي الوقت نفسه، سندافع بقوة عن هذه الدعوى لحماية شعبنا وسمعتنا، وكذلك أي فنان قد يصبح بشكل مباشر أو غير مباشر هدفًا لدعوى تافهة لأنه لم يفعل شيئًا أكثر من كتابة أغنية”.

خلافات المغني دريك

يذكر أن المغني دريك تورط في عدد من الخلافات رفيعة المستوى، مع مغني الراب الشهير كندريك لامار، وعدد من الفنانين الموسيقيين الآخرين، وأبرزها هو الخلاف المستمر مع مغني الراب في كاليفورنيا كندريك لامار، والذي علي أثره، أصدر كلاهما العديد من الأغاني التي وجهت ادعاءات، وإهانات، لبعضهما البعض.

