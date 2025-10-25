أفغانستان وباكستان تستأنفان مفاوضات السلام في إسطنبول

تشهد إسطنبول اليوم مفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان حول أسس السلام الدائم بين البلدين الجارين.

وأفاد مصدر رسمي بأن الوفد الأفغاني يترأسه نائب وزير الداخلية رحمة الله نجيب، وقد غادر إلى تركيا للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب الباكستاني.

وكشفت مواقع إخبارية أن المحادثات تهدف إلى "عدم تحقيق هدنة مؤقتة فحسب، بل أيضًا وضع أساس لسلام دائم ومستقر".

ومن المقرر أن تناقش الوفود في إسطنبول القضايا العالقة التي لم يتم حسمها خلال الجولة السابقة من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الوساطة التي تقودها كل من تركيا وقطر، والتي ساعدت سابقًا في وقف الاشتباكات المسلحة التي استمرت أسبوعين بين البلدين.

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار الفوري خلال محادثات الدوحة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات إضافية لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه.

واندلعت اشتباكات عنيفة على طول خط دوراند الحدودي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في 12 أكتوبر 2025 عن تنفيذ عمليات ناجحة ضد قوات الأمن الباكستانية، واصفة إياها بأنها رد على "انتهاكات متكررة وضربات جوية" استهدفت الأراضي الأفغانية، فيما رد الجيش الباكستاني بإطلاق النار واستخدام المدفعية الثقيلة والغارات الجوية.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا شديد اللهجة ردا على التصعيد الأفغاني، طالبت فيه كابل بـ"التركيز على قضاياها الداخلية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباكستان".

ودعت الخارجية باكستان أفغانستان إلى "إعطاء الأولوية لشؤونها الداخلية والامتناع عن التعليق على مسائل لا تخصها"، مشددة على أن "التدخل في شؤون الدول الأخرى يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية".

وكانت كابل وإسلام آباد قد اتفقتا على وقف إطلاق نار مؤقت يوم الأربعاء الماضي، بعد تصاعد التوترات بين الجارتين جراء غارات جوية واشتباكات برية أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات.

