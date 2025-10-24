الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل طرح شقق الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية بمبادرة بيتك في مصر

شقق العاصمة
شقق العاصمة

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل طرح وحدات مبادرة بيتك فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للمصريين العاملين بالخارج.

وتطرح 60 وحدة سكنية بالمجاورة الثانية بالحي السكني الثالث r3  بالعاصمة الإدارية بمساحات من 162 - 166 مترا مربعا.

والحي السكني الثالث  كابيتال ريزيدنس  على مساحة 1000 فدان تقريبًا، ويشتمل على أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بمختلف المستويات.

ويعد مشروع كابيتال ريزيدنس أحد أرقى الأحياء التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو أيقونة المشاريع السكنية بالمدينة، ويتميز بطابع معماري عصري، تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100%، ويتميز بخدمات متكاملة ومتنوعة أبرزها خدمات المرافق المتكاملة والخدمات الأمنية، فضلًا عن قربه من المناطق الرئيسية بالعاصمة، أهمها الحى الحكومى ومنطقة الأعمال المركزية، ومحاور الطرق الرئيسية التى تربط العاصمة بالقاهرة والمدن الجديدة.

وأكدت وزارة الإسكان أنه نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، وما لُمِس من رغبة أبناء الوطن بالخارج في امتلاك وحدات سكنية آمنة ومتميزة بالمدن الجديدة، فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع نطاق الاستفادة. 

وتأتي هذه المرحلة استمرارًا لحرص الدولة على تعزيز الروابط مع المصريين بالخارج، وتوفير فرص متنوعة للسكن والاستثمار العقاري بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية المستدامة.

ومبادرة "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، هي مبادرة لتوفير وحدات مخصصة للمصريين المقيمين بالخارج. تتضمن هذه المبادرة طرح عدد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، تشمل وحدات متنوعة، مطروحة بأهم المشروعات وأكثرها تميزًا بغرض الاستثمار أو الاستقرار، وبمميزات متنوعة تنافسية؛ وذلك تلبيةً لمطالب أهالينا المصريين المقيمين بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار العقارى الحى السكني الثالث كابيتال ريزيدنس الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الهجرة وشئون المصريين بالخارج التنمية العمرانية المستدامة

الأكثر قراءة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

انخفاض في البلدي، أسعار البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

فابريزيو رومانو: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

برلمانية أوروبية: يجب زيادة مساعدات غزة بشكل فوري

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

سلوت: كانت لحظة صعبة علينا وعلى محمد صلاح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بزوال الهموم والتخلص من الأحزان

أمين «البحوث الإسلامية» على منبر الأزهر: السلام ضرورة وجودية وسنة كونية

غزوة مؤتة، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية