نفذوا 12 عملية.. القبض على عصابة تخصصت في سرقة السيارات بالبساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة البساتين.

سرقة السيارات بالبساتين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".



وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبا 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجرائم، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئي النية" 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وباستهدافهم جرى ضبطهم وبحوزتهم السيارات المسروقة وأدوات تقطيع السيارات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

