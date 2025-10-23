الخميس 23 أكتوبر 2025
بالأغاني الوطنية، استقبال حافل لحسام المندوه من أهالي بولاق قبل الانتخابات البرلمانية (صور)

مؤتمر الدكتور حسام
مؤتمر الدكتور حسام المندوه وسط أهالي بولاق الدكرور

حرص الدكتور حسام المندوه الحسيني على توجيه التحية والشكر لكافة أهالي منطقة بولاق  الدكرور وعلى رأسهم عائلة "الشيمي" على دعمه في انتخابات البرلمان القادمة. 

مؤتمر خاص للمندوه الحسيني بمنطقة بولاق الدكرور 

وأضاف  "المندوه" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في منطقة بولاق الدكرور بحضور حشد كبير من أهالي الدائرة "عايزين نخدم بلادنا اللى ليها تاريخ وحضارة كبيرة". 

ورد أهالي المنطقة التحية للمندوه بترديد عدد من الهتافات المؤيدة له منها " الله حى حسام اللي جاي.. السيسي قالنا حسام مننا.. زي ما قال الريس المندوه كويس" مع تشغيل عدد من الأغاني الوطنية.

حسام المندوه يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025

وفي وقت سابق أعلن النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، عن تقدمه رسميًا بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وذلك على المقعد الفردي ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "الكتاب" ورقم (1) في القائمة الفردية.


وقال المندوه، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي
"فيس بوك":"بسم الله.. توكلنا على الله... تقدمتُ بأوراق ترشحي لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة بولاق الدكرور، وحصلت على رمز الكتاب رقم (1) فردي عن حزب مستقبل وطن".
 

ووجه النائب الشكر إلى أهالي الدائرة، مؤكدًا أنهم شركاء في كل خطوات النجاح، مضيفًا:"كل الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لأهالينا وإخواتنا في بولاق الدكرور اللي اشتغلوا معانا لحظة بلحظة، وكانوا وما زالوا شركاء نجاح".

كما وعد المندوه ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين، مؤكدًا:"أعدكم أن أكون عند حسن ظنكم، وأن أعمل بكل إخلاص من أجل خدمتكم وخدمة بلدنا مصر"، مختتمًا رسالته بتحية وطنية:"تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر".

مواعيد انتخابات مجلس النواب 2025


وتُجرى الانتخابات على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات من بينها الجيزة، وتبدأ عمليات التصويت خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن نتائج المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وتُجرى جولة الإعادة يومي 3 و4 ديسمبر داخل البلاد، وتُعلن نتائج الإعادة يوم 11 ديسمبر.

الجريدة الرسمية