زاهي حواس يكشف عن مفاجآت تاريخية حول الآثار المصرية في "واحد من الناس"

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، عالم الآثار والمصريات د. زاهي حواس في مواجهة ساخنة، حيث سيكشف عن العديد من المفاجآت العلمية والتاريخية والكواليس الغريبة والأسرار المخفية، وسيروي كيف نزل في بئر داخل صندوق متصل بماكينة، ومكث داخل الصندوق ساعة بين الحياة والموت.

كما سيتحدث عن أسرار وكواليس عن أساطير الآثار ولعنة الفراعنة والمقابر التي يمنع زيارتها.

المتحف المصري الكبير

ويسلط حواس الضوء على أهم حدث سياحي وأثري في العالم في الوقت الحالي، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية الذي يعتبر المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم، ومحط أنظار العالم واهتمام غير مسبوق بافتتاحه.

كما يتحدث د. زاهي حواس عن الحب عند المصريين القدماء، ووجود تابوت داخل القاعة مغلق منذ 4300 سنة، إضافة إلى ذلك يعبر د. زاهي حواس عن مدى فخره وسعادته بما يجده من ترحاب به في كافة بلدان العالم، ويؤكد على أهمية أن يكون المصريين علماء في آثارهم قبل الأجانب، وأن يربي الأبناء علي معرفة تاريخهم وحضارتهم الفرعونية العظيمة.

كما يجيب د. زاهي حواس عن أسئلة حول ما هو موجود في الأديان السماوية غير موجود في التاريخ، وعن مقابلته مع مومياء وشعوره وقتها، وتصريحه السابق بأن خوفو كان أهلاوي.

يُذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على قناة الحياة.

