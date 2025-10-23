قوات الاحتلال والمستوطنون يمنعون مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في منطقة واد سعير شمال شرق الخليل، بذريعة قربها من إحدى المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين.

وفي حادثة مماثلة، اعترض مستوطنون طريق عدد من المزارعين في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم، وسط حماية قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط المنطقة.

إجلاء 41 حالة حرجة للعلاج خارج غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة قادت عملية إجلاء طبي شملت 41 مريضًا في حالة حرجة، إلى جانب 145 من المرافقين من قطاع غزة.

وقال جيبريسوس، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن المنظمة قادت "عملية إجلاء طبي خارج غزة هي الأولى منذ وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا يزال نحو 15,000 مريض ينتظرون الموافقة على تلقي الرعاية الطبية خارج غزة. ونواصل دعوة الدول لفتح جميع الطرق لتسريع عملية الإجلاء الطبي".



ويعاني عشرات الآلاف من إصابات تعرضوا لها خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة، فيما يعاني آخرون من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، وهي أمراض لا تستطيع المنظومة الصحية المتهالكة في القطاع التعامل معها.

وجرى خلال الحرب إجلاء أكثر من 7 آلاف مريض من غزة، وتراجع معدل الإجلاء بشكل كبير منذ إغلاق معبر رفح الحدودي في مايو 2024، وسيطرة إسرائيل عليه.







بالتوازي مع ذلك، اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة "إبادة" يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ألبانيزي، في تصريح، إن الخطة "غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي".



