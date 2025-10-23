الخميس 23 أكتوبر 2025
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

سعر الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سورية المركزي، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي بداية تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصرف سورية المركزي

سجل سعر الدولار في مصرف سورية المركزي نحو 11630 ليرة للشراء، و11680 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هى الجهة المسؤولة عن إصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

