جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صرح أكاديمي متكامل ورؤية تعليمية عالمية

برامج دراسية متطورة لصناعة جيل قادر على المنافسة محليا ودوليا

شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات لتعزيز جودة التعليم والتدريب

مستشفى سعاد كفافي الجامعي يقدم الخدمات العلاجية لملايين المواطنين

أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منارة ثقافية تجسد دمج التعليم بالفنون

الجامعة تواصل أداء دورها الوطني في خدمة المجتمع وتنمية الوعي.. ونموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية

تواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الصروح الأكاديمية الخاصة في مصر والمنطقة العربية، بما تقدمه من نظام تعليمي عصري يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال التعليم العالي، وبنية تحتية متكاملة تضم أوبرا جامعة مصر ذات الطابع الثقافي والفني الرفيع، إلى جانب مستشفى سعاد كفافى الجامعى الذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث المستشفيات الجامعية في مصر.

ويأتي هذا التميز في منظومة التعليم والخدمات الطبية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برعاية ودعم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي يضع العملية التعليمية والبحثية على رأس أولوياته، إيمانا منه بأن التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية، ويحرص الطوخي على توفير بيئة تعليمية متكاملة ترتكز على أحدث المعايير الدولية، وتدعيم كافة القطاعات داخل الجامعة، سواء الأكاديمية أو الخدمية، بما يضمن تخريج أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا ودوليا، فضلا عن إرساء نموذج يحتذى به فى الربط بين التعليم والتطبيق العملى وخدمة المجتمع.

وتتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم برامج دراسية متميزة تغطي جميع الكليات والتخصصات، تم إعدادها بعناية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على تنمية المهارات التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة والتأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

وفي إطار سعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز جودة العملية التعليمية، أبرمت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الداخل والخارج، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، كما تحرص الجامعة على استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة والخبرة الواسعة، الذين يشكلون ركيزة أساسية فى تطوير الأداء الأكاديمي والبحثي.

وتواكب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التطور التكنولوجي من خلال توفير خدمات تعليمية ذكية تعتمد على أحدث الوسائط التكنولوجية في التعليم والتقييم، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية الرقمية، والمعامل المزودة بأحدث الأجهزة، بما يضمن بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والتميز.

ولا تكتفي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتقديم تعليم جامعي متطور فحسب، بل تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ دورها كمؤسسة تعليمية وطنية تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع، واضعة نصب أعينها الجودة والتميز والريادة في مختلف المجالات، وأيضا المسؤولية المجتمعية.

كما يعد مستشفى سعاد كفافى الجامعى من أبرز الصروح الطبية الجامعية في مصر، حيث يجسد نموذجا فريدا للتكامل بين التعليم الطبى والخدمة العلاجية المتقدمة، فالصرح الطبى التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لا يقتصر دوره على كونه مركزًا للتدريب الإكلينيكى للطلاب، بل يتجاوز ذلك ليكون مؤسسة علاجية متكاملة تخدم المجتمع بكفاءة واحترافية، حيث يضم المستشفى نخبة من الأطباء والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، ممن يتمتعون بخبرة طويلة وكفاءة علمية عالية، إلى جانب طواقم تمريض مدربة على أعلى مستوى، كما يتميز المستشفى بتوفيره لأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات التكنولوجية، ما يضمن تقديم خدمات علاجية دقيقة وعالية الجودة، سواء فى التشخيص أو العمليات الجراحية أو الرعاية الحرجة، ويعد المستشفى نموذجا مشرفا لرسالة الجامعة فى خدمة المجتمع، من خلال توفير رعاية صحية إنسانية بمستوى عالمي، تتكامل مع رسالتها التعليمية والبحثية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

