انهيار أسعار الذهب عالميا، والأوقية تهبط 100 دولار في ساعات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 واصلت أسعار الذهب انهيارها في الأسواق العالمية، من أعلى مستوياتها القياسية، مع تفاؤل الأسواق بتراجع حدة التوترات التجارية العالمية وتزايد الآمال بقرب إعادة فتح الحكومة الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بنسبة 2.50% بما يعادل نحو 102 دولار، لتسجل 4250 دولارا، بعدما سجلت خلال الساعات الأخيرة حوالي 4348 دولارا للأوقية.

ويأتي هذا التراجع بعدما قفزت أسعار المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 3.1% أمس الإثنين لتبلغ ذروتها عند 4,381.52 دولار للأونصة، وتشير المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، إلى أن موجة الصعود القوية التي بدأت في أغسطس ربما تكون قد تجاوزت حدودها الطبيعية.

عام استثنائي للمعادن الثمينة

وشهدت المعادن الثمينة ارتفاعا حادًا هذا العام، إذ سجّل الذهب الأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب، وقفزت أسعاره بأكثر من 65% منذ بداية عام 2025، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة.

كما استفاد الذهب من الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين العام، والتهديدات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واستقلاليته.

أما الفضة، حققت مكاسب أكبر، إذ ارتفعت بأكثر من 80% هذا العام، مدفوعة بالعوامل ذاتها التي دعمت الذهب، إضافة إلى نقص تاريخي في سوق لندن.

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

بين مطرقة التوترات وسندان جني الأرباح.. هل يفقد الذهب بريقه مؤقتا بعد التراجعات الكبيرة؟.. وهذه القوى الخفية تدفع المعدن الأصفر في رحلة الصعود

تقلص الفجوة بين أسواق لندن ونيويورك

تتداول أسعار الفضة المرجعية حاليا عند مستويات أعلى من العقود الآجلة في نيويورك، ما دفع المتداولين إلى شحن المعدن إلى العاصمة البريطانية لتخفيف شح الإمدادات، ولا تزال الفجوة بين مركزي التداول واسعة بنحو دولار واحد للأونصة، رغم تقلصها مقارنة بالفارق الذي بلغ 3 دولارات الأسبوع الماضي.

