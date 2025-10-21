الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
بسبب مشادة كلامية، مشاجرة في الوراق بالأسلحة البيضاء وسقوط 7 ضحايا

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة 7 أشخاص بجروح قطعية وسحجات بالجسد، نتيجة مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة الوراق.

وكشفت التحقيقات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بين المصابين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالأسلحة البيضاء؛ ما أسفر عن إصابتهم جميعا، وأمرت النيابة بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات. 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الوراق

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة الوراق.


وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات مباحث قسم شرطة الوراق، مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسد.

القبض على طرفي المشاجرة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في المشاجرة، وتم تحريز الأسلحة المستخدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

