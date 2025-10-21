الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نقيب المحامين يترأس اليوم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

يترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد من خريجي كليات الحقوق، الذين اجتازوا اختبارات القيد، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

قواعد وضوابط  الجلسة

وأكدت نقابة المحامين أنه لن يُسمح بالدخول إلى قاعة حلف اليمين إلا للمسجلين أسماؤهم في الكشوف الرسمية المعتمدة من النقابة، مشيرة إلى أنه سيتم التحقق من هوية كل عضو من خلال البطاقة الشخصية وإيصال سداد الرسوم قبل السماح له بالدخول.

ضوابط حلف اليمين 

وشددت النقابة على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لحضور الجلسة، حفاظًا على النظام العام واحترامًا لهيبة الحدث الذي يمثل بداية الحياة المهنية للمحامي الجديد.

الالتزام بالزي الرسمي للمحامين 

كما شددت النقابة على ضرورة التزام الأعضاء الجدد بالزي الرسمي الكامل، والمتمثل في بدلة رسمية وكرافتة وروب المحاماة، مؤكدة أن هذا المظهر اللائق يعكس الاحترام الواجب للمهنة والقيم التي تقوم عليها.


وأوضحت   أنه لن يُسمح بالدخول إلى القاعة بعد الساعة التاسعة صباحًا تحت أي ظرف، حرصًا على الانضباط واحترام مواعيد الجلسة التي تبدأ في تمام التاسعة والنصف صباحًا.

الكشوف النهائية للأعضاء الجدد

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في وقت سابق عن الكشوف النهائية بأسماء الدفعة الجديدة من المحامين المستوفين لشروط القيد، والذين اجتازوا بنجاح اختبارات القبول التي أجرتها النقابة مؤخرًا، تمهيدًا لحلف اليمين القانونية والبدء رسميًا في ممارسة المهنة.

