وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفير الإمارات الجديد سبل التعاون المشترك

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفير الإمارات الجديد
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، السفير حمد عبيد الزعابى، سفير الإمارات الجديد لدى القاهرة، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منال عوض: حملات رقابية على مواقف السيارات لمتابعة انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة

منال عوض: تلقينا 126 شكوى من المواطنين في عدد من المحافظات بسبب التعريفة

وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بالسفير حمد الزعابي خلال زيارته الأولي لمقر الوزارة، متمنية له خالص التوفيق في أداء مهامه في مصر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على خصوصية العلاقات المصرية ـ الإماراتية ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الدول العربية في ظل العلاقات الأخوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، أكد سفير دولة الإمارات أن العلاقات المصرية ـ الإماراتية تتميز بعمقها التاريخي وقوتها المتنامية؛ حيث تجمع البلدين أواصر الأخوة والتعاون المشترك في شتى المجالات وترتكز على أسس متينة من الاحترام والتفاهم المتبادل.

وأشاد سفير الإمارات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر في عدد من القطاعات الحيوية.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها ملف التدريب وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر بالمحافظات، والتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلي جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع دولة الإمارات والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

كما بحث اللقاء كذلك سبل استمرار التعاون المشترك بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية والطاقة المستدامة، كالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة حيث تتعاون مصر مع عدد من شركات دولة الإمارات فى مجال إدارة ومعالجة وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء وتشغيل مصانع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ومخلفات الهدم والبناء، بهدف تطبيق أفضل الممارسات البيئية، كما شمل التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة مجالات التنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية، والطاقة المتجددة كمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون فى مجالات نظم المعلومات البيئية، وتقييم الأثر البيئي، حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث بالزيت.

ومن جانبها أشارت عوض إلى حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وتقديم كل الدعم اللازم بما يساهم في توفير فرص عمل خاصة في ظل المزايا والفرص التي تتمتع بها مصر في العديد من القطاعات ووجود فرص استثمارية تتمتع بها المحافظات، ودفع تعزيز الاستثمارات المشتركة فى المجالات البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

