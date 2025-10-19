الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهـرة تعلن أماكن تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة
وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وياسر أنس وكيل المديرية، وإشراف  إيهاب الناغى
مدير إدارة التدريب، عن أماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد (الدفعة الخامسة) بمسابقة (٣٠ الف معلم ) على المناهج المطورة وفقا الجداول التالية.

 

تعليم القاهــرة تعلن عن أماكن التدريب التربوى والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد

وأوضحت تعليم القاهرة أنه يعقد التدريب على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢١،  إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٣، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يكون اليوم الثانى تدريب بدنى.

تعليم القاهرة: إجراءات شاملة لتهيئة بيئة تعليمية داعمة لذوي الإعاقة البصرية

تعليم القاهرة: توفير الدعم الكامل لأبنائنا من ذوي الهمم

وكشفت تعليم القاهرة عن عدد من التعليمات والتنبيهات التي يجب مراعاتها أثناء التدريب وهي: 
_ التأكد من بيانات المتدربين بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى ومطابقتها بالكشوف المرسلة إلى قسم التدريب، والمتضمنة أسماء المجتازين الاختبارات المبدئية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تخصصات 
(العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإجتماعية).

_ يحضر معلمو الدفعة  (5) التدريب فى أيامه الثلاثة دون أن يطلب منهم ممارسة أى من التدريبات الرياضية.

_ يسمح للمتدربين بتلقى التدريب فى أقرب محافظة لهم غير محافظتهم الأصلية مع المتابعة بمسئول إدارة التدريب بالمديرية.

_ يتعين على جميع المتدربين الحصول على إفادة رسمية بإجتياز برنامج التدريب التربوى والبدنى والذهنى، حيث تعد هذه الإفادة أحد مسوغات التعيين الأساسية.

_ سيتم تحديد 3 أيام إضافية لمن يتخلفون عن التدريب لظروف قهرية (خدمة عسكرية – مرض..) فى المواعيد التى سيتم تحديدها مستقبلًا.


ونبهت على المعلمين الذين لم ترد أسماؤهم فى الكشوف التوجه إلى أقرب إدارة مذكورة فى الجداول المرفقة بالقاعات لتلقى التدريب بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

٣٠ ألف معلم الإعاقة البصرية تعليم القاهرة ذوي الاعاقة البصرية ذوي الاعاقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

الأكثر قراءة

"فيتو" تنفرد بعقود حفل الأزمة، تفاصيل اتهام عازف الأورج محمد عبد السلام بالنصب بعد تغيبه عن حفل زفاف

ليفربول يسقط على ملعبه أمام مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي (صور)

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ( فيديو)

تنس الطاولة، مشادة بين لاعبي المنتخب في بطولة إفريقيا بتونس (فيديو)

السيسي للمصريين: عمرى ما أخدكم وأدخل بكم في الحيط

تقييم وأرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، بلاغة القرآن في نفي الجنون عن النبي محمد

الإفتاء توضح كيفية سداد الدين المرهون بالذهب

بالأحاديث، آيات وسور ورد في السنة قراءتها صباحا ومساءً وليلا

المزيد
الجريدة الرسمية