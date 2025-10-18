السبت 18 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

المخرج الأمريكي مايكل مان يحصل على جائزة لوميير للأفلام

حصل المخرج الأمريكي مايكل مان، اليوم السبت، على جائزة لوميير التي تكرم شخصيات بارزة في عالم السينما، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير التي حازت هذه الجائزة العريقة عام 2024، عندما قدمت له التكريم في ليون "باسم السينما، شكرا مايكل مان".

ورد المخرج البالغ 82 عامًا بالقول إن مهرجان لوميير للأفلام هو "احتفال مذهل بكل بساطة. إنه يضفي طابعًا إنسانيًّا على كل عمل نقوم به".

وترك مايكل مان، وهو من مواليد شيكاغو، بصمته في عالم السينما على مدار 40 عامًا بعدد من الأفلام الطويلة مثل فيلم "هيت" (1995) من بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو.

ومن أبرز أعماله أيضا "ذي لاست أوف ذي موهيكنز" (1992) "كولاتيرال" (2004) والفيلم المقتبس عن المسلسل التلفزيوني الشهير "ميامي فايس" (2006).

كما أخرج فيلم "علي" (2001) الذي يروي سيرة حياة أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي وكذلك فيلم "فيراري" (2023) عن حياة مؤسس السيارات الإيطالي إنزو فيراري.

وعرض في المهرجان أكثر من 150 فيلمًا كلاسيكيًّا على مدى ثمانية أيام في 450 جلسة في ليون، مهد الفن السابع مع اختراع الأخوين لوي وأوغست لوميير عام 1895 السينما، وفي العديد من مدن منطقة ليون الحضرية.

